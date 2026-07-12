Rodri avait un message à faire passer concernant Lamine Yamal

C’est important, parfois, d’écouter les anciens. Alors que Lamine Yamal n’a pas hésité à lancer les hostilités dès la qualification en poche, l’avant-match de France-Espagne a pris quelques airs de passe d’armes. « Je pense que Lamine a besoin de calmer un peu son anxiété qu’il a parfois de vouloir prouver. C’est un joueur qui est très important pour nous, par ce qu’il fait avec et sans ballon », a tenu à tempérer Rodri, cherchant à calmer quelque peu le jeu en conférence de presse ce dimanche. « C’est un garçon très intelligent et il est vrai qu’au final il a 19 ans et que, très souvent, il faut le calmer à certains moments du match. »

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Le Ballon d’Or 2024 s’est également exprimé sur l’état de forme de son jeune coéquipier, moins en vue que d’autres depuis l’entame de cette Coupe du monde. « Le football, il l’a en lui, il s’agit simplement de trouver le bon moment, et contre la France nous espérons qu’il sera important pour nous, a-t-il lancé. Je crois qu’un joueur qui, à l’Euro (en 2024), a montré une telle maturité, quand il a deux ans de plus, on n’est plus autant impressionné par ce qu’il est capable de faire. À cet âge, moi, je commençais à peine dans le football professionnel, même pas au plus haut niveau. »

Un joueur dont la progression continue de l’épater : « C’est un garçon très mûr qui a encore des marges de progression dans la compréhension des moments du match, ce qui est normal pour son âge, mais tout le monde connaît déjà son niveau. »

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