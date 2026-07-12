Samuel Eto'o en pince pour un Bleu

À chaque Coupe du monde, il fait tourner les têtes. Meilleur buteur du Mondial (à égalité avec Lionel Messi) à l’approche des demi-finales, Kylian Mbappé ne saura bientôt plus quoi faire de toutes les louanges qu’il reçoit. Les dernières en date ? Elles lui viennent de Samuel Eto’o, dans une interview pour Le Parisien. « À seulement 27 ans, il a déjà marqué plusieurs générations et inscrit son nom parmi les grandes figures de l’histoire du football. Kylian Mbappé est un phénomène », affirme carrément le président de la Fédération camerounaise de football.

L’ancien attaquant du Barça admire « une personnalité charismatique et une présence qui influencent une rencontre avant même le coup d’envoi. Les adversaires le craignent, parce qu’ils savent qu’il peut changer le cours d’un match à tout moment. »

Mbappé victime de racisme ?

Pour Eto’o, la reconnaissance des accomplissements du Bondynois serait encore plus importante sans ses origines camerounaises et algériennes. « Il est légitime de poser une question, même si elle dérange : le métissage de Kylian, ses origines et ce qu’il représente dans la société française influencent-ils, consciemment ou inconsciemment, la manière dont certains jugent son parcours, sa personnalité et ses prises de position ?, interroge-t-il. Cette question mérite d’être posée avec responsabilité, non pour accuser sans preuve, mais parce que le racisme, les préjugés et les biais existent encore dans nos sociétés et qu’ils ne doivent jamais être banalisés. »

La question mérite d’être posée.

Pour Konaté, les Bleus sont « méchants »