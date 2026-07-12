Philippe Diallo reste flou sur la date d'officialisation du futur sélectionneur

Le suspense est à son comble. Dans une interview accordée à L’Équipe, Philippe Diallo a été longuement interrogé sur le futur de l’équipe de France et sur ses relations avec Didier Deschamps.

Sans équilibre et sans date d’annonce

Si le président de la FFF assure que les comptes de la Fédération ne dépendent pas uniquement du parcours des Bleus lors de cette compétition, il a tout de même reconnu que participer à une Coupe du monde ne permettait pas d’être à l’équilibre : « C’est d’abord la plus belle épreuve du foot, et c’est une fierté quand les résultats sont là. C’est un âge d’or du football français. Mais quand on arrive en demi-finales… Il y a forcément un autre objectif qui s’impose à nous. Pour les comptes, la FFF n’est pas dépendante financièrement de la Coupe du monde. On budgétise un quart de finale, mais comme dans tous les tournois. Je l’ai déjà dit, c’est une Coupe du monde très chère, et insuffisamment rémunératrice. On n’est pas encore sur un dispositif qui permet d’avoir un équilibre ».

La phrase « je connais son nom » a été surinterprétée. Philippe Diallo

Le président Diallo a ensuite été longuement questionné sur le futur sélectionneur tricolore. Néanmoins, le natif de Saint-Nazaire continue d’entretenir le flou : « Je n’ai jamais prononcé de nom. Ensuite, notre relation avec Didier, dans cette Coupe du monde, s’est construite au fil des mois, depuis le tirage au sort. J’ai écouté ses souhaits, et sa vision. Entre nous, c’est très fluide, dans un état d’esprit très positif. Les joueurs sont des artistes, le coach est le réalisateur et je suis le producteur », a expliqué le président de la 3F.

Il n’a pas non plus annoncé de date butoir pour officialiser le futur sélectionneur de l’équipe de France : « Il ne faut pas précipiter les choses. Aujourd’hui, l’équipe de France est en demi-finales de la Coupe du monde. Le reste, on verra plus tard. La phrase « je connais son nom » a été surinterprétée. Je ne l’avais pas prononcée dans ce sens. Je rappelle que c’est le sélectionneur qui a annoncé son départ. Ma responsabilité est de prévoir la suite. J’ai voulu rester très discret sur ce sujet pour respecter le travail des gens en place. Mais ensuite, il faut bien avancer. »

Prendre la troisième étoile avant le nouveau sélectionneur.

Manu Koné, dans le bon wagon