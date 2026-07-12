Les Norvégiens furieux contre Clément Turpin

Pas que des amis. Au sifflet de la rencontre entre la Norvège et l’Angleterre samedi soir (1-2), Clément Turpin se retrouve dans l’œil du cyclone depuis la fin de la rencontre. D’Alf-Inge Haaland, en passant par Erling et la presse norvégienne, la prestation de l’arbitre tricolore est au cœur des débats.

« C’est un peu n’importe quoi pour être honnête », estime Haaland

Entre l’égalisation de Jude Bellingham particulièrement contestée par les Drillos parce que le ballon aurait touché un câble sur le dégagement d’Orjan Nyland, ce qui n’a pas été confirmé par la FIFA et le but refusé aux Norvégiens, Clément Turpin a eu fort à faire.

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Face à ces décisions en défaveur de la Norvège, plusieurs personnalités ont fait part de leurs critiques. À l’instar d’Alf-Inge Haaland qui a félicité Jude Bellingham et « l’arbitre » dans un tweet. Même colère chez le fiston après la rencontre. Présent en zone mixte, Erling Haaland a également critiqué la décision de refuser le but pour une poussette du numéro 9 norvégien sur Eliott Anderson : « On marque et puis le but est refusé parce que je pousse Elliot Anderson au sol comme je me fais pousser dans chaque autre duel. C’est un peu n’importe quoi pour être honnête. Si cette faute est un coup franc, alors je dois obtenir un coup franc dans presque tous les duels, dans chaque match ».

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Il y en a un qui se languit plus que les autres de retrouver le chemin des pelouses de Ligue 1.

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