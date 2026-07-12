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Une star du MMA rend hommage à Diogo Jota après sa victoire

LB
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Une star du MMA rend hommage à Diogo Jota après sa victoire

Tout le monde aimait Jota. Originaire de Liverpool, Patrick Pimblett, plus connu dans le monde des arts martiaux comme Paddy Pimblett, a rendu un hommage poignant à Diogo Jota.

Une victoire dédiée à Diogo Jota et André Silva

Opposé au combattant tricolore, Benoît Saint Denis dans un combat à l’UFC 329 dans la nuit de samedi à dimanche à la T-Mobile Arena de La Vegas, Paddy Pimblett a dédié sa victoire en 52 secondes au joueur de Liverpool tragiquement disparu dans un accident de voiture aux côtés de son frère, André Silva, il y a un an. Le combattant de MMA a ainsi chanté avec les fans des Reds présents dans la salle, la chanson de Diogo Jota intitulée Oh, his name is Diogo et composée par Jamie Webster.

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La chanson originale dure 2 minutes et 23 secondes, soit 1 minute et 31 secondes de plus que son combat face à BSD.

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LB

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