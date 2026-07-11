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Mohamed Salah vers la MLS ?

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Mohamed Salah vers la MLS ?

Il va peut-être rejoindre Antoine GriezmannLibre de tout contrat après son départ de Liverpool en fin de saison, Mohamed Salah attire les convoitises de plusieurs clubs de MLS. D’après les informations de The Athletic,le Sporting Kansas City serait en pole position pour signer la légende des Reds. Du moins, si Salah souhaite rejoindre les States.

La Saudi Pro League a aussi des envies de Salah

Fils d’immigrants égyptiens (tiens, tiens, tiens), le nouveau propriétaire majoritaire du club Peter Mallouk désire réaliser un mercato onéreux pour renforcer son équipe. Dans ce deal, Kansas City et les autres clubs de MLS font face à la concurrence des clubs de Saudi Pro League. Ces derniers mois, les pensionnaires du championnat saoudien étaient au cœur des rumeurs concernant une possible arrivée de Mohamed Salah.

USA-Arabie saoudite, un duel à coups de pétrodollars.

Voici comment Liverpool a tenté d’attirer Kylian Mbappé

MBC

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