Séisme au Mondial, l’Espagne a pris un but

Unai Simon redevient humain. Non pas que le portier de l’Espagne et de Bilbao soit devenu le meilleur gardien du monde le temps d’un été américain. Mais c’est un petit exploit auquel on vient d’assister dans ce Mondial : l’Espagne a pris un but !

Après 490 minutes d’invincibilité, voilà donc que le gardien espagnol a pu découvrir ce qu’il avait sans doute oublié : la sensation assez relou d’aller chercher le ballon au fond de ses filets. En effet, Charles De Ketelaere a égalisé 10 minutes après l’ouverture du score de Fabián Ruiz pour la Roja.

L’autre info de ce but belge, c’est que malgré une domination outrageuse, la Belgique est revenue au score face à l’Espagne, devenant donc la première équipe à leur inscrire un but.

On avait peur d’une correction, on s’est peut-être trompé.

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