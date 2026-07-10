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Bonne nouvelle pour les Bleus

JF
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Bonne nouvelle pour les Bleus

Didier Deschamps va passer un bon week-end. Privé d’Aurélien Tchouaméni en huitièmes et en quarts de finale, le sélectionneur des Bleus devrait retrouver son numéro 8 pour le dernier carré.

Si les premiers échos se voulaient rassurants pour la cheville de Kylian Mbapppé, l’état de santé du vice-capitaine tend vers la même direction. Touché aux adducteurs et absent des deux derniers matchs des Bleus, Aurélien Tchouaméni devrait bel et bien postuler pour la demi-finale. Déjà de retour à l’entraînement avant d’affronter le Maroc, voilà le Madrilène à nouveau dans le grand bain.

Selon L’Équipe, il serait même pressenti comme titulaire si son corps le laisse tranquille, malgré deux bonnes partitions de la part de Manu Koné en son absence.

Remontez vite dans le train Tchoutchou !

La cheville la plus importante de France n’inquiète pas les Bleus

JF

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