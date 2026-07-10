La cheville la plus importante de France n’inquiète pas les Bleus

Dormons sur nos oreilles, ça va aller. Alors qu’il est dans une forme éblouissante au cours du Mondial, comme a pu le constater le Maroc, Kylian Mbappé a tout de même filé une sacrée frousse aux Français jeudi soir. Non pas pour son penalty manqué, mais bien pour sa sortie sur blessure à la 77e minute.

Touché à la cheville, le capitaine des Bleus se voulait plutôt rassurant après la rencontre, à l’image du sélectionneur. Selon les informations du Parisien, c’est d’ailleurs le sentiment général au sein du staff tricolore : pas d’inquiétude.

Pourtant, toujours selon le quotidien, à son retour au vestiaire, l’attaquant et l’équipe médicale de l’équipe de France auraient découvert une cheville bleue et gonflée. Ce constat a poussé ces derniers à prodiguer quelques soins directement au stade, avant le retour à l’hôtel.

La bonne nouvelle, c’est que les Bleus sont au repos ce vendredi et que Mbappé n’aura pas à forcer sur sa cheville, même si on peut déjà imaginer un programme spécifique pour l’homme aux 20 buts en Coupe du monde d’ici à la demi-finale, le 14 juillet.

Qu’on lui prodigue de la glace et du froid !

L’incroyable domination européenne en Coupe du monde depuis 1934