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Kylian Mbappé sort touché à la cheville contre le Maroc

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Kylian Mbappé sort touché à la cheville contre le Maroc

« Oh non pas ça, pas maintenant », aurait pu dire Thierry Gilardi. Non, Kylian Mbappé n’a pas mis de coup de boule à Issa Diop. Mais il est sorti touché à la 77e minute du quart de finale contre le Maroc, après avoir marqué (60e) et fait une passe décisive à Ousmane Dembélé (66e) pour porter le score à 2-0. Après une course de replacement, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France s’est allongé au sol. 

Une incertitude quant à la nature de la douleur

Sans montrer une douleur particulière au staff médical des Bleus venu sur la pelouse, il hochait négativement de la tête auprès de l’arbitre pour signifier qu’il ne pouvait pas continuer de jouer. Signe rassurant pour les Bleus : le numéro 10 a pris le temps de saluer tout le stade pendant plusieurs secondes, avant de laisser sa place à Jean-Philippe Mateta et de sourire à pleines dents à Guy Stéphan. 10 minutes plus tard, il était sur le banc avec un sac de glace sur sa cheville droite.

Simple précaution ou petit bobo avant la demi-finale potentielle du 14 juillet (21 heures) ?

Revivez la victoire de l'équipe de France contre le Maroc (2-0)

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