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Samir Nasri a passé la journée en garde à vue

TJ
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Samir Nasri a passé la journée en garde à vue

Samir Nasri a passé la journée en garde à vue ce jeudi. Le consultant a passé dix heures dans les locaux de la brigade de recherches et d’investigations financières (BRIF), laquelle l’a interrogé « dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour importation de produits stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment d’importation de stupéfiants en bande organisée », précise Le Parisien.

Nasri ne serait pas « directement » impliqué dans cette affaire : il a été entendu dans un dossier concernant le narcotrafiquant marseillais Karim Berrebouh, et son bras droit Olivier Sabbah. L’ancien joueur de l’équipe de France aurait été entendu sur le volet blanchiment en bande organisée, qui concernerait l’une de ses activités en tant qu’ex-actionnaire d’une boîte de nuit d’Ivry-sur-Seine, le « XS. » Le quotidien a précisé que Nasri a été relâché ce jeudi sans qu’aucune poursuite judiciaire ne soit prononcée à ce stade.

TJ

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