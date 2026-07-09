Angelo Fulgini quitte Lens et retourne en Arabie saoudite

Angelo parti trop tôt. Fulgini quitte le RC Lens et retourne en Arabie saoudite, où il était prêté cette saison. Après Al-Taawoun où il a connu une saison pleine (32 matchs, 5 buts, 11 passes décisives), le Néo-Calédonien (1 sélection) qui fêtera ses 30 ans le 20 août va signer à Al-Khaleej FC, dernier 12e de Saudi Pro League.

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Le club nordiste a annoncé ce jeudi 9 juillet l’avoir libéré de sa dernière année contractuelle pour lui permettre de s’engager avec la formation saoudienne. Arrivé à Lens pour 7,2 millions d’euros à l’hiver 2023, le milieu offensif y a disputé 82 matchs, dont 6 de Ligue des champions. Deux de ses six buts avec les Sang et Or ont d’ailleurs été inscrits en C1, contre le Séville FC.

Angelo Fulgurances.

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