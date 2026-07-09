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Bruno Carotti quitte Montpellier après 15 ans de direction sportive

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Bruno Carotti quitte Montpellier après 15 ans de direction sportive

La Paillade tourne une page de son histoire. Le MHSC a annoncé le départ de Bruno Carotti, à la tête de sa direction sportive depuis 2011. L’ancien défenseur central du club (1991-1995, 2001-2009) et troisième joueur le plus capé (377 rencontres) sous le maillot héraultais sera remplacé, pour ce mercato estival, « par Antoine Di Fraya et la cellule de recrutement, en lien avec l’entraîneur (Zoumana Camara) », écrit le communiqué du club.

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« Les changements annoncés ces derniers mois m’avaient amené à amorcer une réflexion sur mon avenir. Après plus de deux tiers de ma vie passés au MHSC, j’ai senti qu’un cycle se terminait. Mon amour pour le club n’était pas entamé, mais je sentais que je n’étais plus à 200 % et j’ai préféré l’assumer en me retirant », a réagi Bruno Carotti. Son départ intervient alors que les frères Nicollin avaient annoncé vouloir vendre le club, avant de faire marche arrière il y a deux jours.

Un aller sans retour pour le directeur sportif.

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