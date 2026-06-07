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Un champion du monde pourrait investir à Montpellier

LB
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Un champion du monde pourrait investir à Montpellier

Surprise. Alors que selon les informations de L’Equipe, un accord entre le fonds d’investissement britannique GSS et Montpellier pour une entrée au capital du club, voire une vente du club, est en passe d’être trouvé, l’une des figures du projet s’avère être İlkay Gündoğan.

Une arrivée à quel prix

Évoluant désormais du côté de Galatasaray, le champion du monde 2014 fait partie des joueurs sur lesquels s’appuie la firme aux côtés de Daniel Karbassiyoon, notamment passé par Arsenal entre 2003 et 2005. Si la situation financière de Montpellier est critique, Romain Molina assure que la stratégie du fonds d’investissement repose uniquement sur le trading de joueurs et que sa capacité financière pose question. Pour le moment le club héraultais n’a pas confirmé l’arrivée de GSS.

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LB

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