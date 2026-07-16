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William Saliba a joué le Mondial avec une fracture au dos

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William Saliba a joué le Mondial avec une fracture au dos

Allo Willo bobo. À la demi-heure de jeu de France-Espagne, William Saliba s’était assis sur la pelouse de Dallas. Blessé au dos, le défenseur d’Arsenal avait finalement laissé sa place à Maxence Lacroix pour la suite de cette demi-finale de Coupe du monde. Après cette sortie prématurée, les examens passés mercredi ont confirmé que le Français souffrait d’une fracture au dos. Relayée par RMC Sports, cette information atteste que Saliba a joué tout le Mondial avec cette blessure.

Une blessure subie avec Arsenal

Le numéro 17 des Bleus était arrivé en Amérique avec cette fracture puisque cette blessure avait été subie en fin de saison avec Arsenal. L’ancien joueur de l’OM évoluait avec des antidouleurs et n’avait pas participé à toutes les séances d’entraînement. Si rien ne confirme qu’il sera opéré dans les prochaines semaines, William Saliba devrait être logiquement forfait pour la petite finale contre l’Angleterre.

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