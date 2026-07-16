Harry Kane philosophe sur l’élimination de l’Angleterre

Harry Bergson. Déjà « écœuré » lors de son débriefing de la défaite de l’Angleterre contre l’Argentine mercredi soir, Harry Kane en a remis une couche sur ses réseaux sociaux ce jeudi. « Les mots manquent pour décrire ce sentiment de vide qui nous étreint en ce moment », affirme le capitaine des Three Lions sur ses réseaux sociaux avant de jouer aux philosophes : « Viser la gloire ne garantit pas toujours que tu vas l’atteindre. Il faut se battre, tomber, se relever et repartir de l’avant. »

« Il manque encore cette dernière pièce du puzzle »

D’après le numéro 9 transparent lors de cette demi-finale de Coupe du monde, « cela fait huit ans que l’Angleterre frappe à la porte, mais il manque encore cette dernière pièce du puzzle. » Harry Kane déclare même que « les joueurs et les supporters garderont des souvenirs impérissables de cette aventure ».

L’attaquant du Bayern en a aussi profité pour remercier les milliers de supporters anglais qui ont traversé l’Atlantique afin de soutenir leur équipe : « Merci à tous les supporters qui ont fait le déplacement et nous ont soutenus dans les stades. »

Ouf, pas un mot sur ses bogeys avec Donald Trump.

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