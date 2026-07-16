Thierry Henry s’attaque aux fakes news

Titi et gros mensonge. Consultant pour la chaîne américaine Fox Sports depuis le début de la Coupe du monde, Thierry Henry a vu de faux propos lui être attribués à la suite de l’élimination de l’équipe de France contre l’Espagne. Des passages de son débriefing ont été inventés de toute pièce relayés par certains internautes et médias : « Une performance inacceptable », des Français qui ont joué avec « si peu de courage et de fierté » et « trop de joueurs se sont cachés quand le match est devenu difficile ».

« Ce sont des fake news »

Via une vidéo sur son compte Instagram, la légende d’Arsenal a démenti ces propos : « Je dois mettre un terme à certaines rumeurs et à certaines choses qui circulent sur les réseaux sociaux à propos de ce que j’aurais dit à propos de l’équipe de France. Je sais que les vidéos sont géobloquées et que les gens en Europe ne peuvent pas voir ce que je dis aux États-Unis, mais beaucoup de gens inventent des histoires. Ce sont des fake news. »

Et de poursuivre : « S’il vous plaît, encore une fois, avant de retweeter, de repartager ou de débattre de quelque chose, vérifiez si c’est vrai, ce serait bien. C’est trop facile de mettre le visage de quelqu’un, d’ajouter des citations sans montrer la vidéo de ce que la personne a réellement dit. C’est trop facile de tromper les gens. Faites vos propres recherches, on est en 2026. »

La main contre l’Irlande était aussi une belle fake news.

Les leçons tactiques de France-Espagne