Liam Rosenior veut garder Ilan Kebbal et attend des renforts

Paris Football Manager. Après avoir annoncé l’arrivée du jeune joueur du PSG Emmanuel Mbemba (18 ans, premier contrat professionnel jusqu’en 2030) et la signature définitive du défenseur italien Diego Coppola après son prêt en fin de saison dernière en provenance de Brighton (16 millions d’euros + 4 de bonus, contrat jusqu’en 2031), le Paris FC a présenté ce jeudi en conférence de presse son nouvel entraîneur, Liam Rosenior.« Les joueurs les plus importants sont déjà là, ces derniers jours me permettent de mieux connaître l’effectif. Il y aura des renforts mais ma concentration est sur les joueurs présents », assure l’ancien coach de Strasbourg et de Chelsea (si, si), rapporte L’Équipe.

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« Il a un jeu qui colle à nos idées »

Interrogé sur le cas d’Ilan Kebbal (9 buts, 5 passes décisives en 31 matchs la saison dernière), pas assuré d’être encore au Paris FC cette saison, l’Anglais a souligné son importance : « Je veux le garder. C’est un top joueur, il m’a impressionné la saison passée quand je l’ai affronté avec Strasbourg. Il a un jeu qui colle à nos idées. »

Ses idées, Liam Rosenior les a rappelées en évoquant vouloir « dominer le maximum d’aspects du jeu, dans la possession, en transition offensive et défensive », le tout en rappelant que « le système n’est pas le plus important, que l’on soit à trois, quatre ou cinq derrière ». Pour appliquer ses principes, Pablo Pagis (FC Lorient) va signer jusqu’en 2031 en échange de 15 millions d’euros, hors bonus.

Toujours plus agréable d’avoir les moyens pour ses idées.

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