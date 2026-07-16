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Marc Guéhi regrette la stratégie anglaise contre l'Argentine

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Marc Guéhi regrette la stratégie anglaise contre l'Argentine

Un défenseur qui trouve l’approche trop défensive. Marc Guéhi, seul central anglais à être resté sur le terrain pendant tout le match, a souligné le manque d’ambitions offensives des Three Lions une fois qu’Anthony Gordon a ouvert le score en demi-finales de la Coupe du monde (55e), avant de voir les Argentins inscrire deux buts coup sur coup en fin de match (1-2).

La mauvaise mentalité anglaise

« On aurait dû continuer à insister. On a l’impression qu’on a marqué et après la mentalité c’était : faire les replis et défendre. Voilà. » Interrogé sur l’avenir de cette équipe et si elle peut franchir le cap d’enfin remporter un trophée, le défenseur de Manchester City avait du mal à se projeter : « Je ne sais pas, c’est dur. C’est dur de penser au futur à l’heure actuelle. Pour l’instant c’est juste de la déception, c’est tout. »

Embed t.co

Toujours tourné vers ce qui attend les Anglais, avec notamment un Euro à domicile en 2028 (au Royaume-Uni et en Irlande), le défenseur de Newcastle Dan Burn, entré à la 82ᵉ, aimerait « avoir la réponse » à ce qu’il faut à cette sélection pour être titrée.

« Je suis évidemment très, très fier de ce qu’on a fait lors de ce tournoi. Honnêtement, je pensais qu’on allait le faire. J’avais ce sentiment et je pensais vraiment qu’il se passait quelque chose entre nous. Mais je pense que ça se joue à très peu de choses à ce niveau. Vous avez l’Argentine qui a déjà été là, qui l’a fait et qui l’a probablement montré aujourd’hui. »

Il reste la médaille en chocolat.

Les Argentins ont cramé les antisèches de Jordan Pickford

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