Les pays-hôtes des Euros 2028 et 2032 sont connus

Suite au retrait de la Turquie de la course à l’organisation de l’Euro 2028, le doute n’existait plus vraiment quant à l’identité des deux pays organisateurs de l’événement. C’est désormais officiel, l’Irlande ainsi que le Royaume-Uni accueilleront l’Euro de football d’ici à peu près cinq ans. Une forme de rapprochement entre les deux voisins, brouillés depuis plusieurs centaines d’années, et qui entretiennent des relations un peu plus tendus qu’à l’accoutumée depuis le Brexit en 2020.

🇬🇧➕🇮🇪 CONFIRMED: #EURO2028 will take place in the UK and Republic of Ireland! Proposed venues include Belfast, Birmingham, Cardiff, Dublin, Glasgow, Liverpool, London (x2) Manchester and Newcastle. Congratulations to our confirmed hosts! pic.twitter.com/elnLbjWgam — UEFA (@UEFA) October 10, 2023

L’UEFA a profité de l’occasion pour annoncer les pays hôtes pour l’Euro 2032. Seuls candidats, la Turquie et l’Italie, qui avaient déposé une candidature commune, accueilleront l’événement. La Turquie avait préféré se retirer de la course pour privilégier cette candidature. Avec, une fois de plus, une formule à plusieurs pays qui prévaut, et devient année après année, une norme inévitable.

🇮🇹➕🇹🇷 Congratulations to Italy and Türkiye, co-hosts of #EURO2032! The joint bidders presented 20 potential host stadiums, of which 10 will be chosen, five per country, by October 2026. pic.twitter.com/HYonnztmHc — UEFA (@UEFA) October 10, 2023

