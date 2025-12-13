Raphinha porte le Barça contre Osasuna

FC Barcelone 2-0 Osasuna

Buts : Raphinha (70e et 86e) pour le Barça

Le Barça n’est pas le même sans lui.

Et il aurait sans aucun doute beaucoup plus galéré sans la présence de Raphinha, qui a porté le FC Barcelone vers un poussif succès à domicile contre Osasuna (2-0). Auteur d’un doublé dans les 20 dernières minutes, l’attaquant brésilien a d’abord ouvert le score sur un bon service de Pedri plein axe suivi d’une frappe limpide pied gauche.

Provisoirement 7 points d’avance sur le Real Madrid

Le second but est quant à lui beaucoup plus chanceux, ayant juste la mission de pousser le ballon au fond sur un centre de Koundé malencontreusement contré par un défenseur basque. L’essentiel est là pour les Blaugrana, relancés cette semaine en Ligue des champions, qui grâce à leur capitaine enchaînent un septième succès en championnat. Leaders, ils comptent provisoirement sept points d’avance sur le Real Madrid, qui joue à Alavés ce dimanche.

Iniesta a apprécié le spectacle.

Iniesta at the Camp Nou watching Pedri assist Raphinha 🥹 pic.twitter.com/xc3etteeKu — ESPN FC (@ESPNFC) December 13, 2025

