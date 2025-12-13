Franck Haise : « On doit tous assumer »

Sauvez le soldat Haise.

Présent face à la presse ce samedi – contrairement à ses joueurs qui ont refusé de venir s’exprimer devant les médias – à la veille de Lens-Nice, le coach niçois n’a pas cherché à se défiler devant la situation globale très compliquée des Aiglons sur comme en dehors du terrain. « On n’attend pas qu’on prenne de point à Lens. J’espère qu’on est capable de refaire ce qu’on avait fait (en octobre, période où Nice performait davantage, ndlr). Je préfère quand les mecs se rebellent. On doit tous assumer. C’est leur décision de ne pas venir face à vous ce midi. Moi aussi, je préfèrerais être chez moi ce midi (…) Il y a encore de la vie. Même avec toutes nos imperfections on a vu face à Braga que l’équipe s’accroche. Quand les 11 joueurs font les choses ensemble, ça ressemble à quelque chose. Ce n’est pas le système qui va faire gagner les matchs. Je ne crois pas au déclic, ça va être un long travail. »

Pas vraiment de quoi inquiéter les coéquipiers de Florian Thauvin tout ça.

Nice entre dans l’histoire du football français