Wayne Rooney revient sur les menaces lors de son transfert d’Everton à Manchester United

Sacré accueil.

Wayne Rooney l’affirme : quitter Everton pour Manchester United en 2004 ne s’est pas fait sans fracas. L’ancien attaquant de 40 ans a confié avoir reçu des menaces de mort lorsqu’il a quitté son club formateur à 18 ans, lors du dernier épisode de l’émission The Wayne Rooney Show sur BBC.

Maison vandalisée et taguée

« La maison de mes parents était vandalisée et taguée. La maison de ma petite amie de l’époque, maintenant ma femme, était également vandalisée », poursuit-il, après son transfert d’un montant de 27 millions de livres sterling à l’époque, alors qu’il avait refusé une offre de contrat record des Toffees. En cause, évidemment, l’insatiable rivalité entre Manchester et Liverpool. « Je devais rester fort mentalement. C’était des gens de ma ville, donc c’était difficile, mais je me suis dit « je m’en fiche », il fallait être égoïste. »

L’international aux 120 sélections aura pourtant démontré une sacrée fidélité aux Red Devils, jusqu’en 2017, avant de revenir aux sources pour une année à Everton. Un exemple suivi par son fils aîné, Kai, âgé de 16 ans, actuellement sous contrat professionnel avec Manchester United.

Lui n’avait pas reçu le même accueil.

