S’abonner au mag
  • C1
  • J5
  • Manchester United-OL Lyonnes (0-3)

OL Lyonnes écrase Manchester United et prend une grosse option sur les quarts

TJ
Partager
127
OL Lyonnes écrase Manchester United et prend une grosse option sur les quarts

  Manchester United 0-3 OL Lyonnes

Buts : Chawinga (12e) et Dumornay (81e et 90e) pour les Fenottes 

L’OL ne lâche pas le Barça.

Pas d’une semelle, même. Ce mercredi soir, les Fenottes ont largement dominé Manchester United sur son terrain (0-3). Lyon s’est vite mis sur de bons rails avec l’ouverture du score de Tabitha Chawinga avant le quart d’heure de jeu. Les joueuses de Jonatan Giráldez ont longtemps tenu ce score, avant de plier définitivement le match dans les dix dernières minutes avec un doublé signé Melchie Dumornay.

Sous les yeux de Michele Kang, les Lyonnaises ont fait le boulot et recollent au Barça au classement de la phase de ligue, les deux équipes étant ex aequo en tête du classement. Les quarts de finale sont quasiment assurés pour l’OL, qui n’aura besoin que du nul mercredi prochain à domicile contre l’Atlético de Madrid pour les sécuriser définitivement.

C’est quoi cette semaine de fou pour les clubs français ?

Manchester United fait le job et roule sur Wolverhampton

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM et Monaco vont-ils finir dans le top 24 en Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
110
29
12
Revivez : Real Madrid-Manchester City (1-2)
Revivez : Real Madrid-Manchester City (1-2)

Revivez : Real Madrid-Manchester City (1-2)

Revivez : Real Madrid-Manchester City (1-2)
00
Revivez Athletic Club-PSG (0-0)
Revivez Athletic Club-PSG (0-0)

Revivez Athletic Club-PSG (0-0)

Revivez Athletic Club-PSG (0-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!