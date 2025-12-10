OL Lyonnes écrase Manchester United et prend une grosse option sur les quarts

Manchester United 0-3 OL Lyonnes

Buts : Chawinga (12e) et Dumornay (81e et 90e) pour les Fenottes

L’OL ne lâche pas le Barça.

Pas d’une semelle, même. Ce mercredi soir, les Fenottes ont largement dominé Manchester United sur son terrain (0-3). Lyon s’est vite mis sur de bons rails avec l’ouverture du score de Tabitha Chawinga avant le quart d’heure de jeu. Les joueuses de Jonatan Giráldez ont longtemps tenu ce score, avant de plier définitivement le match dans les dix dernières minutes avec un doublé signé Melchie Dumornay.

Three goals and three points away from home for OL Lyonnes 👊#UWCL pic.twitter.com/Md9qNMwIYi — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) December 10, 2025

Sous les yeux de Michele Kang, les Lyonnaises ont fait le boulot et recollent au Barça au classement de la phase de ligue, les deux équipes étant ex aequo en tête du classement. Les quarts de finale sont quasiment assurés pour l’OL, qui n’aura besoin que du nul mercredi prochain à domicile contre l’Atlético de Madrid pour les sécuriser définitivement.

C’est quoi cette semaine de fou pour les clubs français ?

