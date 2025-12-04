Pourquoi Amorim ne veut pas gagner d’argent avec Instagram

En mode avion.

Sur courant alternatif, Manchester United reçoit West Ham jeudi soir avec la possibilité de se hisser dans le top 5 en cas de victoire. Rúben Amorim se sait sous pression dans une saison sans compétition européenne. Présent en conférence de presse mercredi, il a plus précisément été interrogé sur les critiques et sur les messages virulents qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux. « Je ne les lis pas, je me protège », assure le Portugais.

« Je ne regarde pas la télévision quand ils parlent de Manchester United, non pas parce que je ne suis pas d’accord – la plupart du temps, je le suis –, mais c’est une façon pour moi de rester en bonne santé », explique le technicien, dont l’équipe avait terminé 15e de Premier League la saison passée. « Je perds de l’argent provenant des sponsors. Sur Instagram, je pourrais gagner beaucoup d’argent, insiste-t-il. Mais pour protéger ma famille et mener une vie normale, cela ne vaut pas la peine de gagner quelques dollars ou livres supplémentaires. »

La santé avant tout.

