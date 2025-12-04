Le capitaine de Croix va manquer le 32e de finale de la Coupe de France à cause de son mariage

Voilà pourquoi on aime tant la Coupe de France.

Selon BFM Grand Lille, le capitaine de l’Iris Club de Croix (National 3), Hugo Robert, va manquer la rencontre du 32ᵉ de finale face au Stade de Reims (Ligue 2) car la rencontre tombe exactement en même temps que son mariage. En effet, le match, prévu le 20 décembre prochain, tombe exactement à l’heure du début de la cérémonie. Pour ne rien arranger, le numéro 10 du club nordiste, Thomas Coppin, est le témoin du marié et d’autres membres de l’effectif sont également invités aux festivités.

Les diffuseurs n’ont pas accepté de changer la date

Suite à ce mauvais timing, les dirigeants de Croix ont tenté de convaincre la FFF de décaler la rencontre à vendredi soir et le club de Marcq-en-Barœul, qui joue la veille son 32ᵉ de finale face à Troyes, avait même accepté d’échanger les créneaux de ces deux matchs, mais malheureusement pour le capitaine nordiste et ses coéquipiers, les diffuseurs ont eu le dernier mot.

En cas de qualification, la fête n’en sera que plus belle.

