Huis clos total pour Nice-Saint-Étienne en Coupe de France

Parce qu’un malheur ne vient jamais seul.

Encore sonné après les incidents de dimanche, l’OGC Nice a vu la commission de discipline de la LFP lui infliger un huis clos total à la suite du comportement de ses supporters lors de la défaite face à l’Olympique de Marseille (1-5), le 21 novembre dernier. La liste des infractions est la suivante : « un jet d’un objet ayant atteint un acteur entraînant une première interruption temporaire de la rencontre, l’usage massif d’engins pyrotechniques ayant entraîné une seconde interruption temporaire de la rencontre, et des expressions orales constatées ». 

La fête est gâchée

Conséquence : la rencontre des 32es de finale de la Coupe de France entre Nice et Saint-Étienne (Ligue 2), programmée le 21 décembre prochain, se jouera dans un stade vide. De plus, la tribune Populaire Sud sera fermée pour la réception de Strasbourg, le 3 janvier prochain, puisque le club a aussi écopé d’un huis clos partiel pour le même motif.

Quand est-ce que ça s’arrête ?

Les joueurs de Nice prennent la parole après les violences de dimanche

