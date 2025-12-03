Le Real Madrid surclasse l’Athletic grâce à un grand Kylian Mbappé

Athletic 0-3 Real Madrid

Buts : Mbappé (7e, 60e) et Camavinga (43e)

« Kyk’s » s’occupe vraiment de tout.

Cette 19e journée avancée de Liga n’a été qu’une formalité pour le Real Madrid, et c’est en grande partie grâce à Kylian Mbappé. Opposés à l’Athletic ce mercredi soir (0-3), les Merengues prennent directement le jeu en main, et l’international français ne met pas longtemps avant de briller : à la retombée d’une longue transversale de Trent Alexander-Arnold, « Kyk’s » s’amuse avec Inigo Lekue et accélère avant de repiquer dans l’axe. Après avoir fixé Aymeric Laporte, Mbappé ne se pose pas de question et envoie une praline, inarrêtable pour Unai Simon (0-1, 7e). Ce n’est que le début du récital. À la réception d’un centre d’Alexander-Arnold au deuxième poteau, Mbappé s’illustre encore en se transformant en passeur décisif de la tête pour Eduardo Camavinga, parfaitement placé dans les 5,50 mètres, qui conclut cette belle action collective d’un coup de casque (0-2, 43e).

🤯 L'incroyable golazo de Mbappé face à Bilbao ! 👏 Quel numéro de soliste, le Real mène 1-0 ! pic.twitter.com/hNHNenSfNH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 3, 2025

Jamais rassasié

Ce n’est apparemment pas suffisant pour l’homme de la soirée qui profite d’une hésitation de la défense adverse pour tenter sa chance aux 25 mètres et inscrire un doublé (0-3, 60e). KO debout, l’Athletic Club, dominé dans tous les secteurs de jeu, ne parvient pas à réagir et permet aux Madrilènes de se relancer après trois matchs nuls consécutifs en Liga. Les hommes de Xabi Alonso pointent désormais à une longueur du leader barcelonais.

Des statistiques (déjà) effrayantes.

