La FFF apporte son soutien à Christophe Gleizes

Après que la peine de 7 ans de prison de notre collègue et ami Christophe Gleizes a été confirmée en appel, ce mercredi, la Fédération française de football a publié un communiqué pour apporter son soutien à notre journaliste, emprisonné depuis fin juin en Algérie après une condamnation pour « apologie du terrorisme » : « La Fédération française de football réaffirme ce soir son soutien total et sa solidarité entière à Christophe Gleizes, journaliste sportif aujourd’hui incarcéré, et à sa famille. Elle appelle de ses vœux une décision de libération dans les délais les plus brefs. »

« J’en appelle à Emmanuel Macron, qui doit se bouger pour faire en sorte que Christophe Gleizes sorte le plus vite possible. » 🗣️ Thibaut Bruttin, secrétaire général de @RSF_fr, après la condamnation à 7 ans de prison en appel de notre journaliste et ami Christophe Gleizes. pic.twitter.com/ByqjGjACKe — SO FOOT (@sofoot) December 3, 2025

De son côté, Thibaut Bruttin, secrétaire général de Reporters sans frontières, a interpellé le président de la République : « J’en appelle à Emmanuel Macron, qui doit se bouger pour faire en sorte que Christophe Gleizes sorte le plus vite possible. »

Toute la rédaction de So Press reste au soutien de Christophe et de sa famille.

