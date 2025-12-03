S’abonner au mag
  • Libérez Christophe Gleizes

La FFF apporte son soutien à Christophe Gleizes

SF
La FFF apporte son soutien à Christophe Gleizes

Après que la peine de 7 ans de prison de notre collègue et ami Christophe Gleizes a été confirmée en appel, ce mercredi, la Fédération française de football a publié un communiqué pour apporter son soutien à notre journaliste, emprisonné depuis fin juin en Algérie après une condamnation pour « apologie du terrorisme » : « La Fédération française de football réaffirme ce soir son soutien total et sa solidarité entière à Christophe Gleizes, journaliste sportif aujourd’hui incarcéré, et à sa famille. Elle appelle de ses vœux une décision de libération dans les délais les plus brefs. »

De son côté, Thibaut Bruttin, secrétaire général de Reporters sans frontières, a interpellé le président de la République : « J’en appelle à Emmanuel Macron, qui doit se bouger pour faire en sorte que Christophe Gleizes sorte le plus vite possible. »

Toute la rédaction de So Press reste au soutien de Christophe et de sa famille.

En 2026, votez Coco Tolisso !

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Faut-il supprimer la VAR ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
93
155

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!