Textor est toujours là

Le 15 janvier dernier, ​​Je suis toujours là, film de Walter Salles, sortait dans les salles françaises et s’apprêtait à toucher de nombreux spectateurs en revenant sur les années de dictature militaire brésilienne. Ce jour-là, les supporters de l’OL avaient également le cœur en miettes, puisque les Gones étaient mis au tapis par Bourgoin-Jallieu en Coupe de France. Si ce match scellait quasiment l’avenir de Pierre Sage (il sera licencié deux semaines plus tard), il interrogeait toujours plus sur la gestion du club, dirigé par un John Textor qui n’attendait qu’un faux pas du Français pour se jeter sur Paulo Fonseca. Depuis, le Portugais a passé neuf mois en tribune pour un coup de sang, l’OL a été rétrogradé en Ligue 2, puis sauvé et Textor a été écarté. Côté terrain, Pierre Sage roule sur la Ligue 1 avec Lens pendant que les Rhodaniens sauvent les meubles au forceps, tandis qu’en coulisses, l’ombre de l’homme d’affaires américain est, elle, toujours présente et reste bien embarrassante.

Dettes abyssales

Cette année particulièrement mouvementée va se conclure, jeudi 11 décembre, par un nouveau passage devant la DNCG. Si Michele Kang semble plus fiable que celui qui s’affichait avec un chapeau de cow-boy sur la pelouse du Groupama Stadium ou qui s’enfilait une bière devant le parcage lyonnais, les doutes sont permis avant cette nouvelle audition. Après un été passé à brader tout l’effectif, L’Équipe a récemment révélé que les pertes du groupe Eagle sur la saison 2024-2025 s’élevaient à 201,2 millions d’euros ! La masse salariale et les investissements ont été revus à la baisse par la nouvelle présidente, sans doute forcée par l’encadrement strict de la DNCG, mais le rendez-vous face au gendarme financier sera un moment clé de la vie du club. La galère continuera-t-elle ou est-elle déjà dans le rétroviseur ?

Le fautif et celle qui doit colmater la brèche.

Avant de regarder devant, il est toutefois nécessaire de se retourner pour constater les dégâts faits par John Textor. Alors que le projet de multipropriété n’était pas très enchanteur dès le départ, il s’est rapidement révélé mortifère pour le septuple champion de France. Beaucoup plus investi pour Botafogo et désireux de s’implanter davantage en Premier League, malgré ses parts à Crystal Palace, l’Américain semble s’être souvent servi de l’OL aux dépens du club lui-même.

Des transferts qui peuvent coûter cher

D’après les informations de L’Équipe, au moins cinq joueurs ont été transférés de Botafogo à Lyon sans aucun enregistrement de la part de la LFP, en raison de l’interdiction de recrutement du club français : Igor Jesus, contre 41,5 millions, Luiz Henrique, Jair Cunha, Jefferson Savarino et Thiago Almada. Seul le dernier a porté le maillot lyonnais, dans le cadre d’un prêt gratuit. Grâce à ces vrais-faux transferts, John Textor a réalisé un affacturage et récupéré 100 millions d’euros. S’il assure que cela a profité aux Gones, les piteux résultats financiers laissent penser le contraire.

Dans Je suis toujours là, le spectre du père disparu semblait flotter au-dessus de sa famille, désireuse de le revoir, mais à Lyon, plus personne n’espère croiser l’ancien boss. C’est depuis le Brésil qu’il œuvre désormais et qu’il continue de faire parler de lui. Dans le numéro 232 de So Foot, en kiosques dès ce jeudi, on apprend notamment qu’il est étroitement lié à l’arrestation de William Pereira Rogatto, élément central d’un système de corruption dans l’éternel pays d’avenir. Sur la chaîne brésilienne Canal do TF, il a avoué entretenir une relation privilégiée avec Evángelos Marinákis, président de Nottingham Forest, et qu’il était déjà arrivé que les prix de certains transferts soient gonflés pour maintenir cette amitié. La FIFA et la Premier League se sont penchés sur la question et l’OL pourrait voir ses 60 millions investis sur Moussa Niakhaté et Orel Mangala refaire la Une. Malheureusement, à Rio de Janeiro comme à Lyon, pour vivre heureux, mieux vaut vivre caché.

Entre John Textor et Evangelos Marinakis, l’histoire d’amour continue