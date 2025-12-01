Pas de Lille à la télévision pour la prochaine journée de Ligue Europa

Les Dogues privés de télé.

Le 11 décembre prochain se déroulera la sixième journée de la phase de ligue de Ligue Europa. Une journée qui va voir le LOSC (11e) recevoir les Young Boys de Berne (26e). Selon L’Équipe, Canal+ a informé le club lillois que la rencontre face à la formation suisse ne sera pas diffusée sur les antennes françaises, en raison d’un sponsor présent sur le maillot des joueurs bernois.

Depuis fin 2016, la publicité de la société d’investissement « Plus500 » est interdite en France, en raison de certains contrats financiers classés à risque par l’Autorité française des marchés financiers (AMF). Étant le sponsor des Young Boys, Plus500 ne peut pas apparaître à la télévision française.

𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆, 𝑨𝒍𝒗𝒚𝒏! 💛🖤 Heute ist Alvyn Sanches nach seiner langen Verletzungspause erstmals im Spieltag-Kader dabei und wird auf der Ersatzbank Platz nehmen. Sanches hatte vor knapp drei Wochen nach erfolgreichen medizinischen Abschlusstests die Freigabe fürs… pic.twitter.com/uz143JtuVa — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) October 26, 2025

Pas de solution viable

Outre le LOSC, l’Olympique lyonnais est dans la même situation. Les Gones se déplacent en Suisse le 22 janvier prochain, et ne pourront donc pas être diffusés sur Canal+. Un gros coup dur pour les supporters des deux clubs, alors qu’aucune solution n’a été trouvée selon l’UEFA.

Pour diffuser ces rencontres, il faudrait que les Young Boys acceptent de retirer le sponsor de leur maillot, ce qui ne semble pas être prévu. Un floutage en direct est quant à lui inenvisageable, la technologie n’étant pas encore au point pour le faire.

On est rassurés, les matchs de Nice seront eux bien diffusés.

