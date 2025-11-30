Lorient enfonce Nice, Lille grille le HAC

Lorient 3-1 Nice

Buts : Abergel (31e) & Soumano (45e+2, 53e) pour Lorient // Avom (12e, CSC) pour Nice

Sixième défaite consécutive, toutes compétitions confondues : le mot crise n’est peut-être plus assez fort pour décrire la panade dans laquelle l’OGC Nice de Franck Haise se trouve actuellement. Passé devant dans le premier quart d’heure (grâce à un but contre son camp d’Arthur Avom sur un centre de Cho), ce dimanche au Moustoir, les Aiglons ont encore une fois fait n’importe quoi, essuyant les vagues pour finalement s’incliner plutôt nettement (3-1), même avec un Yehvann Diouf qui a fait ce qu’il a pu. Malgré cette série cataclysmique, le Gym n’est « que » dixième de Ligue 1, à égalité de points avec le neuvième (Toulouse), pendant que Lorient reprend trois points d’avance sur la zone rouge.

Le Havre 0-1 Lille

But : Igamane (88e) pour le LOSC

Expulsion : Bouaddi (51e) pour le LOSC

À dix contre onze, au Stade Océane, face à un HAC qui avait des choses à dire, Lille a réussi à s’en tirer sur le gong (0-1), grâce à ses remplaçants, avec le « bison » Hamza Igamane auteur de son neuvième but de la saison (en Ligue 1 et Ligue Europa), après un mouvement avec Hákon Arnar Haraldsson et Ethan Mbappé (88e). Avant ça, on avait vu le délicieux Osame Sahraoui taper le poteau (45e+1) mais surtout Ayyoub Bouaddi se sacrifier pour empêcher la fusée Godson Kyeremeh de filer au but (51e). Après son récital de jeudi contre le Dinamo Zagreb (4-0), le LOSC boucle une belle semaine. Le Havre a engrangé seulement deux points sur ses quatre dernières parties, et n’est pas à l’abri.

