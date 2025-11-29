Monaco également furieux contre l’arbitrage après sa victoire contre le PSG

Vraiment ? On est sûrs de cette déclaration ?

Alors que la décision de M. Turpin de ne pas exclure Lamine Camara malgré un tacle fou sur la cheville de Lucas Chevalier fait largement parler, l’AS Monaco s’estime également lésée par l’arbitrage. « Pour moi, ce n’est pas un carton rouge, a ainsi estimé le directeur général du club Thiago Scuro, seul contre tous. Et ce n’est pas un carton rouge non plus pour Thilo Kehrer. » Coupable d’une faute en position de dernier défenseur, le capitaine allemand a lui été prié de rejoindre provisoirement la douche pour avoir annihilé une action de but face à Ibrahim Mbaye.

« Je suis un peu fatigué de parler de l’arbitre, poursuit-il, cité par L’Équipe. Ça devient ennuyant. Si la Fédération est heureuse, si Monsieur Gautier (à la tête de l’arbitrage) est heureux, on ne peut rien faire. J’ai essayé beaucoup de choses, dans des directions différentes… Les gens continuent de s’excuser après avoir fait des erreurs, comme c’était le cas après le carton rouge de Balogun. Mais les semaines passent et les erreurs continuent… »

Et toujours dans le même sens, qui plus est, c’est fou !

