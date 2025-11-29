S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J14
  • Monaco-PSG (1-0)

Monaco également furieux contre l’arbitrage après sa victoire contre le PSG

TB
Monaco également furieux contre l’arbitrage après sa victoire contre le PSG

Vraiment ? On est sûrs de cette déclaration ?

Alors que la décision de M. Turpin de ne pas exclure Lamine Camara malgré un tacle fou sur la cheville de Lucas Chevalier fait largement parler, l’AS Monaco s’estime également lésée par l’arbitrage. « Pour moi, ce n’est pas un carton rouge, a ainsi estimé le directeur général du club Thiago Scuro, seul contre tous. Et ce n’est pas un carton rouge non plus pour Thilo Kehrer. » Coupable d’une faute en position de dernier défenseur, le capitaine allemand a lui été prié de rejoindre provisoirement la douche pour avoir annihilé une action de but face à Ibrahim Mbaye.

« Je suis un peu fatigué de parler de l’arbitre, poursuit-il, cité par L’Équipe. Ça devient ennuyant. Si la Fédération est heureuse, si Monsieur Gautier (à la tête de l’arbitrage) est heureux, on ne peut rien faire. J’ai essayé beaucoup de choses, dans des directions différentes… Les gens continuent de s’excuser après avoir fait des erreurs, comme c’était le cas après le carton rouge de Balogun. Mais les semaines passent et les erreurs continuent… »

Et toujours dans le même sens, qui plus est, c’est fou !

Revivez Monaco-PSG (1-0)

TB

À lire aussi
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Monaco cueille Paris
  • Ligue 1
  • J14
  • Monaco-PSG (1-0)
Monaco cueille Paris

Monaco cueille Paris

Monaco cueille Paris
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Monaco-PSG (1-0)
Revivez Monaco-PSG (1-0)

Revivez Monaco-PSG (1-0)

Revivez Monaco-PSG (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!