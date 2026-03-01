« Je préfère être dans le sous-sol, j’y suis plus rassuré », raconte Rémy Vercoutre, exilé à Dubaï

Entraîneur des gardiens à Al-Wasl, Rémy Vercoutre se trouve actuellement à Dubaï, zone à risque depuis plusieurs heures en raison des missiles lancés au Moyen-Orient. Consultant pour Ligue 1+, il s’est confié sur ses dernières heures, loin d’être pleinement sereines. « Je vais bien. En sécurité ? Je vais vite vous quitter une fois qu’on aura fait le sujet pour aller dans le parking souterrain. Ici à Dubaï, il n’y a pas de bunker. On doit se protéger. Il y a eu quelques interceptions de missiles durant la nuit qui ont fait beaucoup de bruit, qui ont fait trembler les vitres et parfois les murs », raconte l’ancien portier lyonnais.

« Je préfère être dans le sous-sol, au moins 3. Même si ce n’est pas très confortable, j’y suis plus rassuré plutôt que d’être dans mon appartement où il y a du verre un peu partout. Si ça venait à exploser, je pense que je serais exposé. On est précautionneux, on fait attention. Ce n’est pas très rassurant même si ce n’est pas l’état de guerre ici. L’armée émiratie fait son travail d’interception de missiles. Ça tape parfois, c’est impressionnant », a ensuite poursuivi Vercoutre, dont les entraînements ont logiquement été annulés.

Sur place, l’espace aérien est bien sûr toujours fermé.