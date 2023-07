Haris Seferovic débarque à Dubaï au Al Wasl SC

Amical

Émirats arabes unis-Argentine (0-5)

Il y a 8 mois

L'Argentine colle un 5-0 aux Émirats arabes unis avec un but de Lionel Messi et et un doublé d'Ángel Di María

L'Argentine colle un 5-0 aux Émirats arabes unis avec un but de Lionel Messi et et un doublé d'Ángel Di María