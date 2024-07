Et les meilleurs joueurs de l’Euro sont...

Il a 17 ans, il signe des records de précocité…

… Et en plus, il termine l’Euro 2024 avec le statut de meilleur passeur de la compétition ! Avec un nouvel assist lors de la victoire de l’Espagne contre l’Angleterre en finale, Lamine Yamal est le joueur qui a servi le plus de caviars : quatre (un contre la Croatie, un contre l’Allemagne, un contre la Géorgie et un contre les Three Lions). Personne n’a jamais fait mieux, sur une édition.

Pour le meilleur buteur, c’est plus compliqué : six hommes ayant inscrit trois réalisations, aucun d’entre eux ne se détache. Il s’agit de Jamal Musiala, Harry Kane, Dani Olmo, Georges Mikautadze, Cody Gakpo et Ivan Schranz. Maigre consolation, Kylian Mbappé est l’attaquant qui a le plus frappé (24 tentatives, contre 23 pour Cristiano Ronaldo).

À noter que Rodri a été élu meilleur joueur, alors que le meilleur jeune s’appelle… Yamal !

