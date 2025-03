Adrien Rabiot réagit aux insultes et tacle Nasser al-Khelaïfi

Un match solide au Parc et une réaction à froid.

Après l’annonce de poursuites judiciaires de sa mère Véronique, Adrien Rabiot a communiqué sur Instagram au lendemain de son accueil hostile au Parc des Princes, à coups de chants et de banderoles. Si le milieu marseillais est resté stoïque tout au long de la rencontre, il a publié un court message ce lundi, répondant notamment aux banderoles insultant sa mère et faisant référence à son père décédé.

Nasser al-Khelaïfi dans le viseur

« Insulter une mère et un père décédé… Tout se paye un jour, vous ne l’emporterez pas au paradis. Croyez-moi », a-t-il écrit, avant de nommer directement Nasser al-Khelaïfi : « Nasser tu peux avoir tout l’argent du monde et même plus, la classe, ça ne s’achète pas. » Rabiot reproche sans doute au président parisien et à la direction du club de la capitale d’avoir laissé ces banderoles entrer à l’intérieur de l’enceinte.

Il s’en fait, des copains, le Nasser.

