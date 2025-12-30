Vainqueur du Bénin, le Sénégal termine premier de son groupe

Bénin 0-3 Sénégal

Buts : Seck (39e), Diallo (62e), C.Ndiaye (90e+7) pour les Lions de la Teranga

Expulsion : Koulibaly (71e) côté Sénégal

Le changement de surnom des Béninois n’aura pas eu l’effet escompté face aux Lions de la Teranga.

Sénégalais et Béninois étaient déjà assurés de poursuivre la compétition début janvier avant même le coup d’envoi de la rencontre. Néanmoins, le classement définitif de ce groupe D était loin d’être établi. Mais les protégés de Pape Thiaw ont fait parlé leur expérience pour s’imposer face aux Guépards béninois et conserver la première place du groupe avec cette victoire 2 à 0.

Énorme est Seck

Dans une première mi-temps plutôt équilibrée et disputée, ce sont les Lions de la Teranga qui ont finalement réussi à prendre le dessus. D’abord avec Lamine Camara qui s’est offert la première occasion de la rencontre avec une frappe lointaine qui rebondit juste devant la cage béninoise mais repoussée d’un plongeon par Marcel Dandjinou (37e). La délivrance est venue deux minutes plus tard pour les Sénégalais, grâce au coup de casque imparable d’Abdoulaye Seck sur un centre parfaitement ajusté de Krépin Diatta (0-1, 39e) et malgré l’interminable intervention de la VAR, le but a bien été validé.

Abdoulaye Seck délivre le Sénégal d'un coup de casque énorme !!! Un but qui permet aux Lions de la Teranga de reprendre la 1ere place du groupe D ! Mais ce but aurait-il vraiment du être validé ? pic.twitter.com/FrRdCB54iF — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 30, 2025

Soumis à la pression de la République Démocratique du Congo, le Sénégal devait soigner son goal-average afin d’éviter toute mauvaise surprise au coup de sifflet final. Si l’histoire ne dira pas si les Sénégalais étaient informés du résultat de l’autre rencontre de leur groupe, le hasard fait que Habib Diallo a inscrit le but du break pour les Lions de la Teranga alors qu’ils étaient à égalité parfaite à ce moment-là au classement avec les Léopards. Mais la magie de Sadio Mané combinée à la justesse de Diallo ont permis aux protégés de Pape Thiaw d’asseoir leur victoire et d’assurer la première place du groupe (0-2, 64e). Cherif Ndiaye est venu parachever le récital offensif sénégalais dans le temps additionnel sur un penalty obtenu par le titi parisien Ibrahim Mbaye (0-3, 90e+7). Seule ombre au tableau, l’expulsion du capitaine sénégalais Kalidou Koulibaly à vingt minutes du terme de la partie après un geste dangereux sur Aiyegun Tosin et sa suspension pour le huitième de finale (71e).

Ohé ohé capitaine abandonné.

Bénin (4-3-3) : Dandjinou – Roche, Tijani, Verdon, Ouorou (Moumini, 85e) – Imourane, Samadou, Dodo (Aloko, 46e) – Olaitan (Amoussou, 85e), Mounié, Tosin (Ahoudo, 85e). Sélectionneur : Gernot Rohr.

Sénégal (4-3-3) : Mendy – Diatta, Seck, Koulibaly, Diouf – P.M.Sarr (Ciss, 81e), I.Gueye, Camara (Diarra, 46e) – Ndiaye (Mbaye, 46e), Diallo (Sarr, 76e), Mané (C.Ndiaye, 88e). Sélectionneur : Pape Thiaw.

Deux morts après une bousculade lors du match Bénin-Sénégal