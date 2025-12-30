Ibrahim Mbaye, la pleine croissance

De plus en plus utilisé au PSG cette saison, Ibrahim Mbaye est aussi passé en moins de deux mois du statut d’international U20 en équipe de France à celui d’international sénégalais. Convoqué pour la CAN, il y fait pour le moment bien plus que de la figuration.

Samedi 27 décembre 2025, stade Ibn Batout. On joue la 62e minute de l’importantissime Sénégal-République démocratique du Congo, et les Lions de la Téranga viennent d’encaisser un but qui pourrait mettre à mal leurs ambitions de première place dans le groupe D. C’est pourtant le moment choisi par Pape Thiaw pour sortir l’expérimenté Ismaïla Sarr et ses 78 sélections pour faire entrer dans l’arène un jeune de 17 ans, qui ne fête que sa quatrième cape, mais qui changera finalement la physionomie du match. Son nom ? Ibrahim Mbaye.

Bien dans son nid parisien

Il a beau ne pas avoir encore soufflé ses 18 bougies (il le fera le 24 janvier prochain) qu’Ibrahim Mbaye n’est pourtant plus un inconnu. Couvé au PSG depuis l’an dernier par Luis Enrique, qui l’a tout de même aligné à 12 reprises au cours de la saison 2024-2025, l’ailier formé au PSG explose ses compteurs cette année avec déjà 19 apparitions, dont une titularisation assumée à Barcelone, pour un but et deux passes décisives. Alors que le technicien ibérique mise sur la jeunesse depuis la reprise mi-août, le voilà lancé dans le grand bain.

Si le Parc a parfois été hésitant à l’heure de scander son nom, il ne devrait plus mettre longtemps à célébrer ses performances. Il a d’ailleurs quitté l’Hexagone sur un trophée d’homme du match face à Metz, qui lui a valu un nouveau mégafan, avant de faire un détour par Doha pour devenir champion intercontinental. Au-delà des statistiques, l’ailier montre surtout de plus en plus de personnalité sur le terrain, accumule de l’expérience et du vécu, et ça se voit au Maroc.

Ibrahim Mbaye did everything to make sure this ball ends in the net. Your Energy of the day. 🇸🇳#TotalEnergiesAFCON2025 | @Football2Gether pic.twitter.com/Uq6lIaGbNm — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 28, 2025

Son entrée pour une grosse vingtaine de minutes face au Botswana en ouverture a montré qu’il n’hésiterait pas à tenter et qu’il avait un rôle à jouer dans cette équipe ; sa demi-heure face aux Léopards l’a plus que confirmé. Plein d’envie, il a fait basculer la rencontre sur un long raid solitaire, où, s’il a profité de la blessure d’Arthur Masuaku et n’a pas marqué après avoir raté son face-à-face, il a permis à Sadio Mané d’égaliser pour remettre le Sénégal sur de bons rails. En un peu moins d’une heure sur les pelouses marocaines, il semble déjà avoir validé sa place dans la rotation.

Les Lions sont sous le charme

Sous le charme, son sélectionneur n’a pas hésité à le couvrir de compliments en conférence de presse d’avant-match : « C’est une chance d’avoir un jeune joueur comme Ibrahim qui est en train de montrer des bonnes choses et de gagner des titres. » Soulignant lui aussi l’expérience emmagasinée au PSG, le sélectionneur s’inscrit surtout dans une certaine mouvance du côté des Lions. Car à l’issue du dernier match, ça se bousculait presque pour féliciter l’intéressé. Devant les médias, les cadres se sont succédé pour souligner l’importance grandissante du Parisien. Quand Pape Gueye soulignait sa valeur ajoutée et son « insouciance », Moussa Niakhaté rappelait que « c’est rare qu’un mec de 17 ans soit en équipe nationale du Sénégal », alors que Krépin Diatta notait qu’à « chaque fois qu’il entre, il amène quelque chose de plus ». Sadio Mané himself en parle comme d’un « excellent joueur ».

À nous de ne pas le brûler, à nous de le protéger, parce que ça parle beaucoup de lui en ce moment. Kalidou Koulibaly, capitaine protecteur

En un an, le natif de Trappes a déjà bien garni son armoire à trophées avec les Rouge et Bleu, mais il pourrait bien y ajouter un nouveau joyau, et pas des moindres, la CAN. Au sein d’une sélection sénégalaise qui s’avance avec un statut de favori assumé et qui se déplace au Maroc avec un seul objectif, Mbaye prend une épaisseur inattendue il y a moins de deux mois. Encore habitué des joutes des sélections de jeunes, il était surclassé avec les U20 tricolores cet été, il a connu sa première cape internationale sous le maillot des Lions de la Téranga lors de la fenêtre internationale de novembre, pour deux sélections et surtout un but et deux offrandes contre le Kenya. Un plan longue durée pensait-on, et un appel avant tout destiné à le verrouiller pour les années futures. Que nenni !

- Sadio : Viens, viens ! - Mbaye : Non, non. Je suis pas là moi. C’est trop technique. pic.twitter.com/bcSXYIwDch — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) December 26, 2025

Sous la coupe de Sadio Mané, Iliman Ndiaye ou Ismaïla Sarr, Mbaye a le temps de grandir sans pression, alors qu’on le voit déjà parfaitement intégré au groupe, mais peut-être bientôt avec des responsabilités. La proximité de celles-ci dépendra certainement des performances des premiers cités, alors que Thiaw a déjà rappelé aux deux anciens Marseillais qu’il en attendait plus de leur part en conférence de presse. Pas encore un coup de pression, mais c’est que la concurrence pousse déjà fort, Mbaye en tête.

De là à le voir titulaire contre le Bénin pour le dernier match de poule, ce mardi soir (20 heures) ? Conscients des attentes et de la hype montante, Thiaw et Kalidou Koulilbay ont préféré temporiser devant les micros : « À nous de ne pas le brûler, à nous de le protéger, parce que ça parle beaucoup de lui en ce moment, a déclaré le capitaine. On sait ce qu’il peut apporter à cette équipe. Et nous, on fera tout pour qu’il soit vraiment très bien. » Même son de cloche chez le sélectionneur qui rappelait l’importance de le « couvrir ». Comprendre : ce petit a encore le temps de grandir.

