S’abonner au mag
  • International
  • Sénégal

France ou Sénégal : deux promesses de Ligue 1 ont fait leur choix de sélection

TJ
France ou Sénégal : deux promesses de Ligue 1 ont fait leur choix de sélection

Ça se bouscule avant la CAN et le Mondial nord-américain.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le sélectionneur du Sénégal Pape Thiaw aura du choix pour composer son groupe pour ces deux grandes compétitions. Et d’autant plus avec l’arrivée de deux nouveaux prétendants désormais éligibles. Selon RMC Sport, les Franco-Sénégalais Mamadou Sarr (Chelsea, en prêt à Strasbourg) et Ibrahim Mbaye (PSG) ont choisi de représenter le Sénégal sur la scène internationale.

Sarr déjà dans la liste de Pape Thiaw ?

Solide titulaire en Alsace pour l’un, et prospect intéressant du club de la capitale pour l’autre, les deux joueurs. Selon nos confrères, Mamadou Sarr pourrait probablement être sélectionné dès le prochain rassemblement, où le Sénégal s’offrira une affiche de gala à l’Emirates Stadium de Londres contre le Brésil de Carlo Ancelotti, le samedi 15 novembre prochain.

Encore minot (17 ans), le titi parisien Ibrahim Mbaye pourrait encore attendre avant d’espérer connaître la sélection sénégalaise, et inévitablement gratter du temps de jeu pour se montrer d’ici le Mondial de l’été prochain. À noter que les deux joueurs ont tous deux connu toutes les équipes de France jeunes (excepté les Espoirs), des U17 aux U20.

En attendant, ça fait deux raisons de plus de suivre cette belle équipe sénégalaise.

Pape Gueye et Moussa Niakhaté lancent les barrages de la zone Afrique

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé va-t-il vivre une saison blanche ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
86
33
01
Revivez Marseille-Atalanta (0-1)
Revivez Marseille-Atalanta (0-1)

Revivez Marseille-Atalanta (0-1)

Revivez Marseille-Atalanta (0-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!