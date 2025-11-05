France ou Sénégal : deux promesses de Ligue 1 ont fait leur choix de sélection

Ça se bouscule avant la CAN et le Mondial nord-américain.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le sélectionneur du Sénégal Pape Thiaw aura du choix pour composer son groupe pour ces deux grandes compétitions. Et d’autant plus avec l’arrivée de deux nouveaux prétendants désormais éligibles. Selon RMC Sport, les Franco-Sénégalais Mamadou Sarr (Chelsea, en prêt à Strasbourg) et Ibrahim Mbaye (PSG) ont choisi de représenter le Sénégal sur la scène internationale.

Sarr déjà dans la liste de Pape Thiaw ?

Solide titulaire en Alsace pour l’un, et prospect intéressant du club de la capitale pour l’autre, les deux joueurs. Selon nos confrères, Mamadou Sarr pourrait probablement être sélectionné dès le prochain rassemblement, où le Sénégal s’offrira une affiche de gala à l’Emirates Stadium de Londres contre le Brésil de Carlo Ancelotti, le samedi 15 novembre prochain.

Encore minot (17 ans), le titi parisien Ibrahim Mbaye pourrait encore attendre avant d’espérer connaître la sélection sénégalaise, et inévitablement gratter du temps de jeu pour se montrer d’ici le Mondial de l’été prochain. À noter que les deux joueurs ont tous deux connu toutes les équipes de France jeunes (excepté les Espoirs), des U17 aux U20.

En attendant, ça fait deux raisons de plus de suivre cette belle équipe sénégalaise.

Pape Gueye et Moussa Niakhaté lancent les barrages de la zone Afrique