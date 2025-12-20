Liverpool enfonce Tottenham dans la crise

Tottenham 1-2 Liverpool

Buts : Richarlison (83e) pour Tottenham // Isak (56e) et Ekitiké (66e) pour Liverpool

Expulsions : Xavi Simons (33e) et Romero (90e+3) pour Tottenham

Tottenham a vu rouge.

Cette saison, c’est déjà difficile pour Tottenham de gagner un match de foot (1 victoire sur les 7 derniers matchs avant ce samedi). Alors en jouant pendant plus d’une heure en infériorité numérique c’est quasiment impossible. Et ce, même si Liverpool n’est plus le rouleau compresseur de la saison dernière. Résultat, les Spurs s’inclinent au Tottenham Hotspur Stadium face à des Reds qui n’en demandaient pas tant (1-2).

C’est pourtant Tottenham qui s’est montré en premier dangereux sur un coup de casque de Randal Kolo Muani qui aurait dû mettre plus de puissance pour battre Alisson (27e). À ce moment-là, les Spurs peuvent espérer faire un résultat face à des Reds qui n’ont gagné que deux de leurs six dernières rencontres de Premier League. Sauf que Xavi Simons a décidé de compliquer la tâche en mettant une semelle sur le mollet de Virgil van Dijk, son capitaine en sélection. Un geste qui va lui valoir un carton rouge après examen de la VAR (33e).

Isak, buteur puis blessé

En l’absence de Cody Gakpo (blessé) et de Mohamed Salah (CAN), Arne Slot décide de faire confiance à Hugo Ekitiké et à Alexander Isak qu’il envoie sur le pré à la pause pour former un duo de géants. Bingo, trouvé par Florian Wirtz, le Suédois ouvre le score d’une frappe croisée (0-1, 56e) pour inscrire son deuxième but – seulement – en championnat avec les Reds. Un soulagement de courte durée pour Isak qui se blesse sur son but. C’est donc du vestiaire qu’il voit son compère Ekitiké doubler la marque de la tête (0-2, 66e).

En face, Tottenham n’a pas dit son dernier mot, à l’image de Randal Kolo Muani qui trouve la transversale (64e). Malchanceux, le Français cède sa place à Richarlison qui aura, lui, plus de réussite en profitant d’un cafouillage pour faire trembler les filets sur son premier ballon (1-2, 82e). Liverpool commence à trembler, mais Alisson et surtout Cristian Romero – qui laisse ses coéquipiers à 9 après un mauvais geste sur Konaté (90e+3) – assurent les trois points aux Reds.

Finalement, Tottenham est peut-être meilleur à 10 qu’à 11.