Ibrahima Konaté en larmes après son but contre Newcastle

Un but très spécial. De retour à la compétition ce samedi, Ibrahima Konaté a participé au large succès de Liverpool (4-1) sur Newcastle, en inscrivant le dernier pion des Reds sur corner. Pendant sa célébration, les larmes sont montées directement et la première pensée de l’international français est allé… vers son père, décédé quelques jours plus tôt.

Elles sont magnifiques ces images : l'émotion d'Ibrahima Konaté après son but, qui rend hommage à son papa, décédé il y a quelques jours 🥺#LIVNEW | #PremierLeague pic.twitter.com/dQ8oEmnpJe — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 31, 2026

Une vraie séquence d’émotion à Anfield, et un moment que Konaté n’est pas près d’oublier. Entouré par tous ses coéquipiers sur le but, Konaté a également salué le public qui lui a réservé une très belle ovation. Sur le plan sportif, les fans des Scousers ont de quoi se réjouir : ils ont retrouvé un cadre de l’équipe, qui a cause de ce malheureux événement avait raté les trois dernières rencontres, dont le match à Marseille.

« Je n’ai pas de mots pour décrire ce que je ressens en ce moment, car ces deux dernières semaines ont été très difficiles pour moi et ma famille. Mais cela fait partie de la vie. C’est très dur à accepter, mais nous n’avions pas le choix », a réagi Konaté après la rencontre auprès des médias du club.

Le doublé éclair et salvateur signé Hugo Ekitiké