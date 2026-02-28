Monaco écarte Angers et enchaîne un troisième succès de suite en Ligue 1

Monaco 2-0 Angers

Buts : Balogun (57e) et Adingra (62e) pour les Monégasques

Des hommes en forme et la différence en cinq minutes, Monaco ne se donne pas le temps de douter. Trois jours après une élimination pleine de regrets face au PSG en Ligue des champions, l’ASM s’est imposé au stade Louis II face à Angers (2-0) et enchaîne une troisième victoire de suite en championnat. Les Monégasques ne sont qu’à trois points de Marseille et la quatrième place, avant le choc Marseille-Lyon du dimanche soir.

Balogun-Adingra duo gagnant

Le premier est en train de trouver son rythme de croisière cette saison, le second n’a pas mis longtemps à s’adapter à la Ligue 1. Buteurs tour à tour et en l’espace de cinq minutes, Folarin Balogun et Simon Adingra sont les deux visages de la bonne période monégasque en championnat : chanceux pour pousser le ballon au fond des filets, l’Américain a inscrit son quatrième but sur ses cinq dernières sorties, quand l’Ivoirien en est déjà à trois réalisations depuis son arrivée en Principauté.

L'@AS_Monaco (13) est l'équipe ayant pris le plus de points lors de ses 5 derniers matchs en @Ligue1. Le club monégasque n'avait pris que 12 points lors de ses 13 rencontres précédentes dans l'élite. #ASMSCO — Stats Foot (@Statsdufoot) February 28, 2026

Un duo qui fait le bonheur de Sébastien Pocognoli, mais le malheur des Angevins, qui restent dans le ventre-mou du championnat. Les visiteurs, quant à eux, auront eu trop de mal à se montrer dangereux, malgré les tentatives de Yassine Belkhdim et ont déjà le regard tourné vers un déplacement à Nantes le weekend prochain.