Lionel Messi attendu à la Maison-Blanche avec l’Inter Miami

Et avec le sourire s’il vous plaît. Deux jours avant d’affronter D.C. United, l’Inter Miami sera déjà présent à Washington pour une visite de courtoisie à la Maison-Blanche. Le 5 mars prochain, le club champion de la saison 2025 de MLS après sa victoire en finale contre les Whitecaps de Vancouver sera en effet reçu par Donald Trump dans le bureau ovale, informe The Athletic.

De son côté, le quotidien floridien Miami Herald ajoute que « toute l’équipe sera présente », ce qui impliquerait donc la participation de Lionel Messi à la petite sauterie. En janvier 2025, l’international argentin avait déjà été invité à la Maison-Blanche pour y recevoir la médaille de la liberté des mains de l’ancien président Joe Biden, mais il n’avait pu honorer l’invitation, en raison de « conflits d’agenda ».

En retard sur Cristiano

Cette deuxième chance sera l’occasion pour lui de revenir à hauteur de son rival Cristiano Ronaldo, non pas en matière de trophées, mais de rencontres avec Donald Trump. Au mois de novembre dernier, la star des VRP de l’Arabie saoudite avait en effet été reçue par le locataire du bureau ovale pour tailler une bavette et échanger des compliments, aftermovie réalisé par l’IA en prime.

Mais à part ça, non, le foot n’est pas politique.

