Un cadeau spécial et une vidéo loufoque après la rencontre Donald Trump-Cristiano Ronaldo

CDB
Al-Nassr tient sa nouvelle recrue.

Après la réception de Cristiano Ronaldo par Donald Trump à la Maison-Blanche ce mardi, le président des États-Unis a célébré cette rencontre sur ses réseaux sociaux en publiant une vidéo abracadabrantesque. On y voit les deux hommes manier le ballon ensemble, entre dribbles chaloupés, passes et tiki-taka dans le bureau ovale. Une vidéo bien évidemment générée… par l’IA.

Cristiano a reçu un cadeau rare

Une pièce de plus dans la machine de la bromance CR7-Trump qui tend beaucoup de monde au Portugal et partout ailleurs. Ces dernières semaines, le meilleur buteur de l’histoire du football avait lancé des appels du pied répétés au président Trump, estimant qu’il avait « le pouvoir de changer le monde », et qu’il « l’appréciait particulièrement ».

Alors que la présence de Cristiano à la Maison-Blanche a permis au fils de Trump d’avoir « un peu plus de respect pour son père », le président américain a tenu à faire un beau cadeau à son plus grand fan : la clé symbolique de la Maison-Blanche. Un cadeau rare et spécial, réservé aux invités importants. C’est d’ailleurs le premier sportif qui reçoit cette prestigieuse distinction.

Dans un post sur Instagram, CR7 a chaleureusement remercié le couple Trump pour l’invitation. « Chacun a quelque chose de significatif à donner et je suis prêt à contribuer pour que nous inspirions les nouvelles générations à construire un avenir défini par le courage, la responsabilité et une paix durable. »

Il est vraiment prêt à tout pour la gagner, cette Coupe du monde.

Oui, il a fallu un Cristiano Ronaldo pour que les Trump restent unis

CDB

