La FIFA et Gianni Infantino ouvrent la porte à une réforme de la règle du hors-jeu

Infantino avec une nouvelle idée choc.

Ce lundi le président de la FIFA, Gianni Infantino, a lâché une bombe lors du World Sports Summit à Dubaï. Dans le cadre de sa conférence intitulée « The Next 90 Minutes : Charting The On-Pitch Evolution of Football », Infantino a évoqué ouvertement l’idée que les attaquants devraient, à l’avenir, pouvoir se placer entièrement devant le défenseur pour être considérés en position de hors-jeu.

Une initiative d’Arsène Wenger

Le président de la FIFA reprend ainsi la « loi Wenger ». Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial à la FIFA, plaide depuis longtemps pour cette réforme du hors-jeu.

L’objectif de Wenger est de donner un avantage aux attaquants et, par conséquent, d’augmenter le nombre de buts marqués. Cette règle a d’ailleurs déjà été testée lors de tournois de jeunes. Lors de la réunion annuelle de l’IFAB, le 20 janvier, cette modification pourrait théoriquement être adoptée et entrer en vigueur dès la saison prochaine.

Le calcul d’Infantino : plus de buts, plus d’argent ?

Ibrahim Mbaye, la pleine croissance

