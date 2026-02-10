S’abonner au mag
  • Justice
  • Allemagne

L’arbitre allemand Pascal Kaiser victime d’une nouvelle agression homophobe

TM
L’arbitre allemand Pascal Kaiser victime d’une nouvelle agression homophobe

L’homophobie tue. Déjà agressé par trois personnes dans son jardin le week-end dernier après avoir demandé son petit ami en mariage au stade de Cologne le week-end dernier en marge de la rencontre entre le club local et Wolfsburg (1-0), l’arbitre Pascal Kaiser a de nouveau été pris pour cible. Les faits se sont déroulés devant son domicile dans la nuit de lundi à mardi, selon des sources proches de la victime.

Touché au visage et au torse

Deux individus s’en sont cette fois pris à l’homme de 29 ans. Bien que l’infirmier de profession soit sous protection judiciaire, la police est arrivée sur les lieux 30 minutes plus tard. L’arbitre, très engagé dans la lutte contre l’homophobie, a été touché au visage et au torse. Inqualifiable.

L’Allemagne se prononce sur la question d’un boycott du Mondial 2026

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

L’anesthésiste a été reconnu coupable de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, par la cour d’assises du Doubs, ce jeudi 18 décembre. Retrouvez notre grande enquête sur l'affaire.

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!