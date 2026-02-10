L’arbitre allemand Pascal Kaiser victime d’une nouvelle agression homophobe

L’homophobie tue. Déjà agressé par trois personnes dans son jardin le week-end dernier après avoir demandé son petit ami en mariage au stade de Cologne le week-end dernier en marge de la rencontre entre le club local et Wolfsburg (1-0), l’arbitre Pascal Kaiser a de nouveau été pris pour cible. Les faits se sont déroulés devant son domicile dans la nuit de lundi à mardi, selon des sources proches de la victime.

L'arbitre amateur allemand Pascal Kaiser qui a demandé en mariage son compagnon sur la pelouse du club de Cologne face à 50 000 spectateurs victime d’une agression homophobe cette nuit. Info via le collectif Rouge direct : il avait reçu des menaces 1/2 pic.twitter.com/c3141Z9lhE — France•tv pour tou•te•s (@FTVpride) February 8, 2026

Touché au visage et au torse

Deux individus s’en sont cette fois pris à l’homme de 29 ans. Bien que l’infirmier de profession soit sous protection judiciaire, la police est arrivée sur les lieux 30 minutes plus tard. L’arbitre, très engagé dans la lutte contre l’homophobie, a été touché au visage et au torse. Inqualifiable.

