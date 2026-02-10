Affaire Epstein : l’entourage de Ribéry dénonce une fake news

L’heure de la contre-attaque. Alors que le nom de Franck Ribéry a été cité dans les millions de documents liés à Jeffrey Epstein, financier coupable de crimes sexuels condamné pour incitation à la prostitution d’une mineure qui s’est suicidé en prison en 2019, l’entourage de l’ancien international français s’est exprimé sur le sujet.

Sur X, l’avocat Brusa Carlo Alberto a déclaré : « C’est une fake news ! Je vais intervenir dès demain en ma qualité d’avocat de Monsieur Ribéry et mettre en œuvre toutes les actions pénales nécessaires pour sanctionner les responsables des fake news, qui portent atteinte à la dignité de mon client et de sa famille ! »

Les documents en question, rendus publics par la justice américaine, rassemblent des déclarations attribuées à des tiers, intégrées à un corpus de plusieurs millions de pièces. Il faut bien entendu rappeler que la seule présence d’un nom dans ces documents ne constitue ni un fait établi ni une accusation judiciaire.

À ce jour, aucune procédure, aucune enquête et aucune mise en cause officielle ne vise Franck Ribéry sur la base de ces éléments.

