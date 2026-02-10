Bleus : et si un nouveau gardien entrait dans l'équation ?

Comme Grégory Coupet bien avant lui, Jean Butez pourrait connaître sa première sélection en équipe de France sur le tard. Dans une interview donnée à L’Équipe, le gardien de Côme est revenu sur les rumeurs indiquant que le staff des Bleus le surveillait.

Formé au LOSC, passé le Royal Excel Mouscron et l’Antwerp, Butez est désormais le gardien de Côme, 6e de Serie A et deuxième meilleure défense d’Italie. « Bien évidemment, les choses n’arrivent pas par hasard. J’ai passé un cap. Je pense que j’ai pris une autre dimension, même si c’était déjà bien en Belgique, mais c’est un championnat sous-coté qui mérite plus de lumière, explique le portier français de 30 ans. Je me sens bien physiquement et mentalement. J’ai aussi entrepris un travail sur moi-même. Je me sens prêt, affûté et confiant mentalement. »

Chevalier et Samba dans le viseur

Une surprise ? Le natif de Lille n’y pensait même pas il y a peu : « Ça ne fait qu’un an que je suis à Côme et qu’en Belgique, avant, c’était compliqué de penser à l’équipe de France. […] On connaît la situation actuelle des gardiens, donc ça peut ouvrir certaines perspectives, mais si vous m’aviez posé la question il y a six mois, ce n’était même pas un sujet pour moi. Ça l’est désormais un peu plus. Maintenant, je ne vais pas changer pour autant ou être différent. »

Pour aller dans son sens, Lucas Chevalier et Brice Samba ne semblent pas aussi indéboulonnables qu’en début de saison. Le numéro 2 a glissé à une place de remplaçant au PSG, quand le numéro 3 n’est pas si régulier à Rennes. D’ailleurs le boss des buts tricolores, Mike Maignan, a déjà glissé un mot à ce sujet au poulain Cesc Fàbregas : « Quand je suis arrivé en Italie et il m’avait prévenu qu’après une bonne saison, les choses pouvaient aller vite. »

Après, on sait combien Deschamps peut être Butez.

Nico Paz, le dernier des numéros 10