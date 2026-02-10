S’abonner au mag
L’agent d’Endrick met les choses au clair sur l’avenir de l’attaquant brésilien

Clair et net. L’agent d’Endrick a tenu à mettre les choses au clair au sujet de l’avenir de sa pépite dans un entretien sur la chaîne Win Win. Arrivé à Lyon cet hiver, l’international brésilien, prêté sans option d’achat, ne risque pas d’y faire long feu : « Que se passera-t-il la saison prochaine ? Difficile à dire, mais une chose est sûre : à la fin de cette saison, Endrick sera de nouveau un joueur du Real Madrid », a assuré Thiago Freitas.

Des débuts fracassants

Lors d’une interview accordée à L’Équipe fin janvier, Endrick était pourtant resté flou à ce sujet : « Dieu seul sait ce qu’il va se passer, s’il va me dire de rester ici ou pas. Personne ne sait déjà ce qu’il va advenir demain. » Titularisé une seule fois avec les Merengues cette saison, Endrick a réalisé des débuts flamboyants avec l’Olympique lyonnais en marquant cinq buts et en délivrant une passe décisive lors de ses six premiers matchs. Sa dernière sortie a en revanche été bien moins réjouissante puisque ce dernier a été exclu face à Nantes pour un mauvais geste.

Pour des gens comme nous, les rêves n’existent pas.

Quand Ben Arfa tenait tête à Juninho et se mettait à dos le vestiaire lyonnais

